Paura a Venezia, scontro tra vaporetti: sfondato un finestrone, ferita una ragazza. «A bordo anche bambini»

Paura a Venezia dove due vaporetti del servizio di trasporto pubblico si sono scontrati nei pressi dell'approdo del Ponte delle Guglie. Una ragazza, a bordo di uno dei due mezzi, è rimasta ferita, pare in modo lieve, dalle schegge di un finestrino che si è infranto nella collisione. La giovane è stata portata in idroambulanza all'ospedale cittadino. Secondo fonti della Polizia Municipale e di Actv, le sue condizioni non destano preoccupazione; avrebbe riportato qualche ferita da taglio.

L'incidente è avvenuto a un vaporetto della linea 5.2 proveniente da Piazzale Roma, che si è scontrato con il diretto da Murano della linea 3 che viaggiava in direzione opposta tra il Ponte delle Guglie e l'imbarcadero, scrive il quotidiano Il Gazzettino. La prua di uno dei battelli ha sfondato due finestroni e la turista è stata colpita e ferita da alcune schegge di vetro. Tanta paura a bordo, dove c'erano anche parecchi bambini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 17:52

