Giornata infernale in A4, caos e code fino a 15 chilometri per due incidenti. Groviglio di tir sulla Bologna-Padova

NEL VICENTINO

Sulla A13 Bologna-Padova poco dopo le 15:30 è stato riaperto il tratto tra Padova industriale e l'allacciamento con l'A4 in direzione dell'A4, che era stato chiuso a causa di un incidente con coinvolti 3 mezzi pesanti avvenuto all'altezza del km 114. Sul luogo dell'incidente attualmente si circola su una corsia e si registrano 3 km di coda verso l'allacciamento con l'A4.

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PADOVA - Giornata infernale in A4 nel tratto Padova-Venezia e un pomeriggio che inizia nel peggiore dei modi: l'ha bloccato il traffico e coinvolto oggi, poco dopo le 11.45, unsul Passante di Mestre, al km 376, in comune di(carreggiata ovest). Il conducente, accortosi delle fiamme,. Non sono dunque coinvolte persone né altri mezzi.Verso le 14 altro incidente nell'altra direzione oltre il, direzione Venezia: la coda ha presto raggiunto i 15 km iniziando ben prima di. Sul posto è arrivato sul posto l'elicottero del Suem: ci sarebbe un ferito grave. Anche nell'altra direzione permangono le codeSul posto i soccorsi:di Cav con 4 mezzi coordinati dal Centro Operativo di Mestre della Concessionaria autostradale. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del semirimorchio stanno provocando(4 i km attualmente) in direzione Milano., essendo la prima impegnata dai mezzi di soccorso.PADOVA-BOLOGNA -