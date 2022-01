Oristano, uomo muore investito da un treno al passaggio a livello

Un uomo è morto dopo essere stato investito sui binari da un treno, nei pressi di un passaggio a livello.

È accaduto questa mattina, intorno alle 9, in via Ozieri, a Oristano. Sul posto gli agenti della Polfer, la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco ora impegnati negli accertamenti. Non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sospesa la circolazione ferroviaria in direzione Cagliari e Sassari, così come il traffico veicolare in via Ozieri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 15:24

