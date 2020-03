Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 10:50

Domenica 29 marzo torna l'ora legale. Le lancette dell'orologio andranno spostate di un'ora avanti alle 2 del mattino e posizionate sulle ore 3. In questo modo, si guadagnerà un'ora di luce in più. Un avvenimento solitamente salutato con gioia da chi ama la luce naturale ma che nei giorni dell'isolamento forzato a causa del coronavirus passerà piuttosto inosservato per i più.