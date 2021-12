Operaio muore a Trieste: schiacciato sotto una gru, aveva 60 anni

Tragedia a Trieste dove un operaio è morto questa mattina al Porto vecchio, schiacciato sotto una gru in un incidente mortale sul lavoro. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 nella zona del molo III del Porto Vecchio dove l'uomo, di circa 60 anni, stava lavorando sotto il braccio meccanico di una gru. All'improvviso questo si è piegato in due, schiacciandolo. La vittima sarebbe di origini venete.

L'incidente è avvenuto nei pressi del molo 3/o del vecchio scalo e la vittima è un operaio di una ditta esterna, non portuale, che si occupa di smontaggio delle gru, come si apprende da fonti sindacali. L'incidente sarebbe avvenuto al di fuori del terminal, in un'area adiacente. Questa è stata ovviamente chiusa per consentire le operazioni di rito delle forze dell'ordine che dovranno accertare con esattezza la dinamica dei fatti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 12:55

