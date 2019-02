Far West al mercato del pesce, ucciso tra la folla nel Napoletano

Agguato mortale a Mugnano. Ucciso a colpi di pistola un venditore ambulante di prodotti ittici, operante nel mercato di via Pietro Nenni. L'uomo, Giovanni Pianese, è stato colpito con un colpo alla testa ed è morto sul colpo. Pianese era un facchino saltuario del mercato ittico e abitava a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto l'agguato.



I fatti di sangue si sono verificati all'incrocio tra via Mercato e via Aldo Moro. A sparare due uomini a bordo di uno scooter, uno dei quali ha esploso un colpo di pistola alla nuca.



Sul posto, insieme con il figlio della vittima, sono arrivati i carabinieri della locale stazione e i militari della compagnia di Marano. Panico tra i passanti e residenti che hanno assistito all'efferato omicidio.



« La città è scossa, erano anni che non si verificavano agguati del genere nel nostro territorio. Abbiamo piena fiducia nelle forze dell'ordine, sono certo che nei prossimi giorni si chiariranno i contorni di questa vicenda. La mano della camorra appare evidente » , queste le parole del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro.