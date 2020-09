Omicidio a Colleferro, la rissa scoppiata dopo un like a una ragazza: «Il branco agisce così, Willy non c'entrava niente»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 19:10

il 21enne di origini capoverdiane massacrato a calci e pugni durante una rissa asarebbe finito in mezzo alla rissa per caso e a scatenare la violenza sarebbe stato un like a una ragazza. Un modus operandi collaudato dal branco di Artena. «Il piccolo del gruppo va a rompere le palle a qualcuno, poi quando la situazione si surriscalda va a chiamare i grossi», è il racconto di uno dei testimoni che hanno ricostruito i minuti precedenti al pestaggio.«È nato tutto per un litigio tra terzi all'interno del locale per dei like a una ragazza - spiega a Fanpage.it è un ragazzo che conosceva Willy e che andava in palestra insieme a Marco e Gabriele Bianchi, due dei quattro ragazzi accusati dell'omicidio del 21enne - Francesco stava discutendo con alcune persone e ha tirato un pugno in faccia a qualcuno. Dopodiché Mario gli è andato dietro e ha tirato un altro pugno. Poi sono scappati e hanno chiamato Marco e Gabriele. Quando sono arrivati a piazza Italia, Willy stava salendo in macchina. Il tutto è durato circa dieci secondi, sono scesi dall'auto e hanno menato tutti quelli che si sono trovati davanti».« Willy - aggiunge - non c'entrava assolutamente nulla, se fossero arrivati 5 secondi dopo sarebbe ancora qui. Da quello che ho capito ha cercato di aiutare un amico che veniva pestato e si è trovato in mezzo. Pesava forse 45 chili contro i 100 loro». C'erano stati dei precedenti. «Qualche mese fa in un locale di Colleferro hanno spaccato la faccia a un ragazzo, gli hanno dovuto mettere 20 punti. Il modus operandi è sempre lo stesso... Hanno preso loro ma è tutta la comitiva che si comporta così».