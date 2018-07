VERONA - Dopo tre giorni di ricerche, coordinate dai vigili del fuoco di Verona, è stato ritrovato il corpo di Koen van Keulen, il ragazzo olandese che era scomparso, giovedì scorso, durante una serata passata con gli amici in un parco giochi a tema nel veronese. Oggi il 17 enne olandese per il quale erano subito scattate le ricerche è stato trovato morto in un corso d'acqua lungo la strada gardesana orientale, il fossato Dugal, a circa cinque chilometri da dove era stato visto l'ultima volta.



Il ragazzo, in vacanza con i familiari che ne avevano denunciato la scomparsa, era ospite dell'Eurocamping di Pacenigo (Verona) località sul lago di Garda. Giovedì scorso, Koen van Keulen, questo il nome del ragazzo, era uscito con quattro amici per andare a divertirsi poi, al ritorno, invece di scendere dal pulmino di servizio del campeggio con il gruppetto, ha deciso di rimanere sul mezzo con altri connazionali.



Da quel momento di lui non si è saputo più nulla tanto che i genitori si sono subito rivolti ai carabinieri della vicina Lazise divulgando foto e un numero telefonico, anche sui social, per rintracciarlo. La macchina delle ricerche si è mossa subito con controlli sul Lago di Garda e le varie località della zona mentre il cellulare del ragazzo era rimasto muto e la carta di credito a sua disposizione non era stata usata, vani anche i tentativi di riconoscerlo dai video di sorveglianza della zona. Oggi l'epilogo quando il corpo del 17enne è stato trovato in un corso d'acqua a Ronchi tra Pacengo e Castelnuovo.



Gli investigatori, al momento, non danno indicazioni sulle cause della morte del giovane anche se si ipotizza che possa essere stato colto da malore per poi finire in acqua o che sia stato fatto scivolare dall'urto con un'autovettura. Secondo le prime risultanze, si sarebbe trattato di una caduta accidentale: il giovane sarebbe scivolato nel fossato mentre camminava sul bordo erboso della strada.

Lunedì 23 Luglio 2018