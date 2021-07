Nutria gigante semina il panico tra i clienti del bar: catturata dai vigili del fuoco

Paura per una nutria nel padovano. Alle 8.15 di oggi, giovedì 8 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti presso un bar di Via dell’industria a Cittadella per catturare un grosso roditore che ha creato scompiglio tra le persone sedute ai tavoli.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, sono riusciti a catturare la nutria con un apposito strumento a laccio, riportando la tranquillità nell’esercizio commerciale. Il roditore è stato poi liberato dalla squadra nel verde nei pressi del fiume Brenta.

