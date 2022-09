Nord Stream, nube di metano sull'Italia: arriverà in giornata. Cnr: «Nessun rischio per la salute»

di Redazione web

​Nord Stream, la nube di gas metano fuoriuscito dai gasdotti che collegano la Russia alla Germania arriverà in giornata sopra l'Italia. Si tratta di circa 80mila tonnellate di gas in atmosfera, ma per il Cnr non ci sarebbe alcun rischio per la salute.

Nube di gas sopra l'Italia

Dovrebbe, dunque, arrivare in giornata sull'Italia la coda della nube di metano che si è formata a seguito della fuga di gas del 27 settembre dai gasdotti Nord Stream 1 e 2, stimata nell'ultimo aggiornamento in 80mila tonnellate.

Non c'è nessun pericolo né di inquinamento né per la salute dei cittadini, dato che la nube si è molto diluita in atmosfera ed essendo il metano un gas climalterante (che incide sul riscaldamento globale), non inquinante. Lo spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, sui dati del rapporto dell'Istituto Norvegese per la ricerca sull'aria (Nilu), in base ai quali la nube si è divisa in 2 parti.

