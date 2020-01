«Sto male, non vado a scuola»: ragazzo di 16 anni precipita dal sesto piano e muore

Venerdì 31 Gennaio 2020, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unè precipitato daled è morto a Prato, ieri mattina intorno alle 11: il dramma è avvenuto in un palazzo tra via Tacca e viale Vittorio Veneto, a due passi dal centro storico della città. Potrebbe trattarsi di un suicidio, anche se non ci sarebbe stato alcun messaggio o biglietto da parte del 16enne per spiegare il suo gesto.Lo raccontano oggi i quotidiani locali, secondo cui il ragazzo non era andato la mattina a scuola perché non si sentiva bene: dopo la tragica caduta dal balcone sono stati dei passanti a lanciare l’allarme. Il giovane è caduto dal sesto piano del palazzo in cui viveva con la sua famiglia: un volo terribile, dopo il quale è morto sul colpo. Invano i soccorsi intervenuti con un’ambulanza del 118 hanno provato a salvargli la vita.