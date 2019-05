Noemi, ferita. La bimba ha riconosciuto i genitori. L'arcivescovo di Napoli: «Un miracolo, la porterò dal Papa»

Intanto e per fortuna le condizioni cliniche di Noemi «sono in miglioramento. Nella mattinata di oggi è stato effettuato un nuovo esame radiografico per monitorare le condizioni dei polmoni»: è quanto emerge dal bollettino medico diffuso dall'ospedale Santobono di Napoli. «La bambina, attualmente ancora sedata, interagisce coi sanitari e i familiari. Attualmente la respirazione è spontanea con supporto di ossigeno ad alti flussi. La prognosi permane riservata. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 24 ore», annunciano i medici.

Sabato 11 Maggio 2019, 13:14

«Quello che è avvenuto è un miracolo. Appena Noemi starà bene la porterò dal Papa». Così l'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, al termine di una visita alla piccola Noemi, rimasta ferita durante una sparatoria a Napoli. «Le ho portato un peluche, ha sorriso con gli occhi. Abbiamo detto il “Padre Nostro” tutti assieme e lei ha mosso le labbra», ha aggiunto il cardinale.