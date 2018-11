Nigeriano colto da raptus: morde poliziotto in questura per evitare il controllo

Morde e ferisce un poliziotto per evitare un controllo. Per questo motivo un 22 enne, cittadino nigeriano, irregolare, senza fissa dimora in Italia e privo di documenti, è stato arrestato ieri dalla Polizia a Udine per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo era stato notato ieri pomeriggio durante un servizio di controllo del territorio di una pattuglia della Squadra Volante nella zona di borgo stazione a Udine.



Alla vista della Polizia ha tentato la fuga e ha colpito gli agenti con calci e pugni al volto. Accompagnato in Questura l'uomo ha mantenuto un comportamento violento, morsicando a una coscia uno dei poliziotti.

Sabato 10 Novembre 2018