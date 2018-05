Nicolas, soffocato a quattro anni. A "Pomeriggio 5" la testimonianza della vicina di casa della mamma

Bimbo morto soffocato da un giocattolo. La mamma indagata

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

continua con gli aggiornamenti sul caso del piccolo Nicolas, morto soffocato forse da un giocattolo a quattro anni. Per la sua morte è indagata la mamma Anna Beltrami. Durante l'ultima puntata della trasmissione viene fatta ascoltare la testimonianza di una vicina di casa.«L'ho sempre vista con il bambino e per me era una ragazza solare, attaccata al figlio; altri lati non ne conosco. Io quando la incontravo era sempre sorridente con tutti», racconta la donna al citofono.La donna è indagata per omicidio colposo. Un Sms sarebbe saltato agli occhi degli inquirenti. Al padre del bambino la Beltrami ha scritto: «Sono vicino a un canale sto facendo giocare Nicolas». L'argine di un canale sarebbe pericoloso. Il giocattolo poi sarebbe stato troppo grande per la bocca di un bambino e su di esso non sarebbero state rilevate tracce di sangue. Il risultato dell'autopsia sarà importante per stabilire l'ora della morte.