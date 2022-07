Spuntano i negazionisti della siccità: «I fiumi sono pieni d'acqua». Rubinetti lasciati aperti per protesta

Non bastavano i negazionisti del Covid e i no vax, ora arrivano anche coloro che non credono all'emergenza siccità. Nonostante fiumi e torrenti siano in secca da mesi per le scarse precipitazioni sin dallo scorso inverno, c'è chi sostiene che la siccità sia una falsa emergenza creata 'ad hoc' dalle istituzioni.

Leggi anche > Deserto Italia: ondate di calore, raccolti persi e incendi, sarà l'estate più lunga

FONTANA DICE CHE MANCA L’ACQUA? FONTANA?🤣

LE DIGHE IN ITALIA SONO COLME QUINDI QUESTE MERDE STANNO TRATTENENDO L’ACQUA ALLA FONTE PER CREARE SICCITÀ E ROVINARE I VOSTRI RACCOLTI

L’ACQUA C’È MA FONTANA VI CHIUDE I RUBINETTI,VERIFICARE E POSTATE LE PROVE, POSSIBILMENTE CON I DRONI pic.twitter.com/9AM9mFSAdb — DOMENICO CARACCIOLO (@DOMENICOCARACC1) June 29, 2022

La #siccità in Lombardia 28/06/2022 .

Il burattino Fontana che dirà?

Fiume d' acqua e grandine a Chiavenna (SO) pic.twitter.com/LXJetLY2Gn — ❌️LVOGRUPPO🎯 (@lvogruppo) June 28, 2022

I negazionisti della siccità

Le violente precipitazioni dei giorni scorsi nell'Italia settentrionale hanno mitigato solo in minima parte il problema. Nonostante le aziende agricole (ma non solo) del Nord siano in ginocchio, per alcuni utenti sui social non ci sarebbe alcun problema di siccità. A loro avviso, i fiumi non sarebbero in secca, e le foto delle ultime settimane risalirebbero a mesi, se non anni fa. E poco importa che i residenti nei pressi delle rive del Po, ad esempio, mostrino foto dell'evidente secca del fiume. Ai negazionisti del clima e della siccità, che non sanno neanche scrivere correttamente il nome del più lungo fiume d'Italia, evidentemente non la si fa.

Il fiume Pò non è in secca.

Allarme siccità per depensati.😂😂😂🤣😂🤣😂 pic.twitter.com/GtvGi3E10U — 0ptimusprimeio (@seguimi2022) June 26, 2022



Per altri, la falsa emergenza sarebbe stata inventata dal Governo per svendere le imprese agricole alle multinazionali (e non mancano gli insulti nei confronti di Mario Draghi). Anche i rappresentanti delle istituzioni locali finiscono nel mirino dei negazionisti: Attilio Fontana in Lombardia e Luca Zaia in Veneto, che nelle ultime settimane hanno lanciato l'allarme, sono accusati di aver chiuso volontariamente i bacini per mettere in ginocchio le aziende dei territori.

ZAIA PUBBLICA INFORMAZIONI FALSE. IL PRESIDENTE DI REGIONE VENETO MOSTRA IL PO IN SECCA PERÒ L’IMMAGINE RISALE AL 2017 VIDEO COVID DI LUCA ZAIA

ANDATE A VEDERE I BACINI A MONTE CHE SONO COLMI DI ACQUA MA ZAIA VE LI CHIUDE PER FARVI SALTARE LE COLTURE! pic.twitter.com/iqvXQptFyT — gianpaolo ceprini (@gpcep) June 30, 2022



Tra le altre accuse ai governatori, c'è quella di diffondere immagini vecchie, risalenti alla siccità del 2017. Per sostenere la loro tesi, i negazionisti della siccità hanno iniziato anche a diffondere video sui social che mostrerebbero una buona portata dei fiumi, a loro dire per nulla in secca. Peccato che la portata dei fiumi non sia la stessa a monte e a valle, come dimostra anche lo stato dei principali corsi d'acqua italiani in pianura.

Ma dove la vedono gli altri la siccità?..🤔🤔

Tevere Zona Perugia pic.twitter.com/0hmko4LbUu — 0ptimusprimeio (@seguimi2022) June 26, 2022

Rubinetti aperti, la folle protesta dei negazionisti

Come se non bastasse, sui social è montata anche una protesta totalmente insensata. Di fronte alla crisi idrica, che per molti sarebbe inesistente, e agli inviti al risparmio idrico, c'è chi ha lanciato addirittura un hashtag su Twitter: #rubinettiaperti. L'acqua viene lasciata scorrere per diversi minuti, se non ore, in segno di protesta. L'idea potrebbe essere partita scherzosamente da un troll, ma intanto c'è chi ha aderito con entusiasmo. Uno spreco all'insegna della follia (e viceversa).

Apriamo i rubinetti per aggravare la siccità, indebolire l’Italia e sostenere così l’esercito russo! #RubinettiAperti pic.twitter.com/FzBne4fleG — Der Pythagoräer (@the_pythagorean) July 2, 2022

Dopo una giornata di sole e mare, doccia rigenerante. Ovviamente di almeno mezz’ora. #Rubinettiaperti al massimo ça va sans dire.



Saluti agli amici del #MilanoPride2022 che stasera non si laveranno per non sprecare acqua. pic.twitter.com/ECVAh3PCuN — Walter Blanco 🧱🧊⚡️🎯 (@messaggidivita) July 2, 2022

Razionate voi che io sono stanca. 🥱 #RubinettiAperti — •Flavīana• 🧱🧊🅉🐭 (@Flayana_) July 2, 2022

Dopo le foto con i #RubinettiAperti, inviate fra un mese la foto della bolletta dell’acqua.



Perché voi capite un solo linguaggio, quello dei piccioli 💰 💴 💵.#siccità — Le bimbe e i bimbi di Peppe 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@BimbePeppe) July 3, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA