Napoli, rider picchiato dal branco: preso a calci in strada, le immagini della brutale aggressione

Sono scene di violenza e brutalità quelle che arrivano dal quartiere di Fuorigrotta di Napoli. Dove un rider, all’esterno del Mc Donald’s nei pressi dello stadio Maradona, è stato ferocemente aggredito da un gruppo di quattro ragazzi nella tarda serata di ieri. Soggetti che, da come si vede da un video diffuso in rete, lo hanno prima colpito con un casco, per poi trascinarlo dal marciapiede su via Lepanto dove lo hanno ripetutamente preso a calci. Solo un uomo, tra la folla, è intervenuto ad allontanare gli aggressori dal fattorino ormai incapace di rialzarsi.

Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni un rider di una nota società di delivery. Intorno all'1,30 la vittima, un 26enne, è stata portata all'ospedale San Paolo con contusioni multiple giudicate guaribili in 21 giorni. Per paura di ritorsioni il ragazzo non si è rivolto alle forze dell'ordine, ma i carabinieri di Bagnoli, avvertiti dal personale medico, sono riusciti comunque a ricostruire quanto accaduto analizzando le immagini di videosorveglianza e identificando due degli aggressori, un 17enne e un 15enne denunciati per concorso in lesioni personali. Continuano le indagini per identificare gli altri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Settembre 2021, 17:26

