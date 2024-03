Festeggia i suoi 40 anni con un concerto abusivo di neomelodici in strada: denunciata dai vicini, scappa per non farsi identificare

di Redazione web

Compleanno rovinato dalla polizia. Una donna ha deciso di festeggiare i suoi 40 anni in grande, con un vero e proprio concerto di cantanti neomelodici per strada, senza nessuna autorizzazion. I vicini hanno chiamato le forze dell'ordine e lei, al posto della torta, ha tagliato la corda per non farsi identificare.

È avvenuto in via Rimini, a Napoli, dove gli agenti dell'Unità operativa San Lorenzo sono intervenuti su segnalazione dei cittadini poiché era in corso un vero e proprio spettacolo sulla pubblica via con la presenza di cantanti neomelodici. Sul posto la Polizia locale ha accertato che la manifestazione, organizzata per festeggiare un quarantesimo compleanno, era del tutto priva di autorizzazioni e pertanto hanno provveduto a fermare l'evento e a sgomberare l'area.

Gli organizzatori sono stati sanzionati per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancanza di nulla osta, impatto acustico e per la mancanza di autorizzazione per il pubblico spettacolo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 19:29

