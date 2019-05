Malore fatale mentre va a prendere il caffè: Giancarlo muore in auto

Un malore fatale lo ha colto in strada a Falconara (Ancona) e non gli ha lasciato scampo. È morto così Giancarlo Tersigni, 68 anni mentre saliva in macchina, a causa probabilmente di un infarto. Sono circa le 22,30 di sabato sera quando Giancarlo, ex agente della polizia scientifica in pensione, esce di casa, in via Tito Speri, per andare a prendere un caffè al bar. Ma purtroppo al bar non c’è arrivato. Scese le scale si reca in garage, prende la sua auto e si immette nella via antistante la sua abitazione.



Si ferma per chiudere il cancello ma non ci riesce. Colto da malore improvviso si accascia sul sedile destro dell’auto. Poco dopo due giovani che passavano di lì si accorgono della scena e chiamano subito i soccorsi. Immediato l’intervento della Croce Gialla e dei carabinieri della vicina Tenenza. Per Tersigni non c’è più niente da fare, tutte le manovre rianimatorie sono inutili. Al medico del 118 non rimane altro che constatare il decesso. Ultimo aggiornamento: 17:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA