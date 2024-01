Incidente stradale, furgone si schianta contro un camion: morto Rocco Binetti, era un operaio 29enne

di Redazione web

È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla statale 100, vicino allo svincolo per Gioia del Colle, nel Barese. La vittima è Rocco Binetti, 29 anni, di Grumo. Per cause da accertare un furgone si è scontrato con un mezzo pesante. La vittima è uno dei passeggeri del furgone a bordo del quale viaggiavano degli operai.

La dinamica è ancora da chiarire

I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale Di Venere di Bari. A chiarire la dinamica dello scontro saranno le indagini degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto. Il traffico al momento è rallentato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA