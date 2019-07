Un uomo di 56 anni è morto al culmine di una lite scoppiata, a quanto si apprende dalle prime informazioni, per colpa di un parcheggio. Secondo i carabinieri si tratta di omicidio preterintenzionale. Gli uomini dell'Arma stanno cercando una o più persone fuggite a bordo di un suv di colore chiaro. Il fatto si è consumato poco fa a Pescara, in zona stadio. Inutile l'intervento del 118. Sul posto il sindaco Carlo Masci. Non sono chiare le cause della morte.



Secondo alcune testimonianze raccolte da Il Centro la vittima avrebbe avuto un diverbio con un uomo più giovane, sui 30 anni. Il giovane stava parcheggiando una Renegade bianca in via della Pineta. Nel tentativo di fare retromarcia, il conducente dell'altra vettura ha cominciato a suonare, forse nel tentativo di avvertirlo per evitare che le due auto si scontrassero o per la contesa del posto.



A quel punto sono partite le urla, il 30enne è sceso dalla sua vettura facendo nascere un forte diverbio. Il 56enne, una volta ritornato nella sua macchina, è crollato a terra ed è morto. Il conducente del suv invece si sarebbe dato alla fuga. Gioved√¨ 11 Luglio 2019, 21:44

