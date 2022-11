Montebelluna, incidente in moto contro un'auto: Davide morto a 18 anni

Ancora una vita spezzata sulle strade della provincia di Treviso: è quella di un giovane motociclista. Schianto fatale tra un'auto e una moto oggi, 28 novembre, a Montebelluna.

Chi è la vittima

La vittima è un ragazzo di 18 anni di Volpago del Montello, Davide Bon. Il giovane lavorava in una carrozzeria della zona. Lascia mamma Dolores, papà Patrick e il fratello Luca.

Incidente mortale, la dinamica

L'impatto è avvenuto in località Caonada, in via Cal di Mezzo, poco dopo mezzogiorno.

Il 18enne in sella a una moto Cagiva stava viaggiando lungo la strada da nord verso sud, succedendo un’auto Volkwagen Lupo nera che, anch’essa preceduta da un altro veicolo in svolta a sinistra, rallentava la sua marcia. Il ragazzo - per cause ancora in corso di accertamento - probabilmente per evitare l’impatto con l’auto che lo precedeva – è caduto ed è finito rovinosamente sull’asfalto, terminando la corsa a ridosso del veicolo che aveva davanti. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto in pochi minuti sono arrivate ambulanza, automedica ed è atterrato l'elisoccorso. Invano.

Per il motociclista non c'era più nulla da fare. Illeso invece l'autoobilista. Dei rilievi si sta occupando la polizia locale. Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono il cordoglio accorato per la scomparsa del giovane ragazzo.

