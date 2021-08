Morto Gino Strada, fondatore di Emergency. Aveva 73 anni

È morto Gino Strada, il fondatore di Emergency: lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui il medico e filantropo, fondatore della ong nel 1994 insieme alla moglie Teresa Sarti, si è spento nella giornata di oggi venerdì 13 agosto all'età di 73 anni. La notizia è stata confermata dall'ANSA, che cita fonti familiari.

Nato a Sesto San Giovanni nel 1948, chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari come l’Afghanistan e la Somalia, dopo questa esperienza sul campo ha fondato Emergency.

MORTE GINO STRADA, IL DOLORE DI EMERGENCY

«La notizia ci ha colto tutti di sorpresa, lasciateci riprendere dal dolore». È il primo

commento della presidente di Emergency Rossella Miccio dopo la morte di Gino Strada. Miccio ha annunciato nelle prossime ore una nota dell'organizzazione

GINO STRADA MORTO: IL CORDOGLIO

Unanime il cordoglio per la morte di Gino Strada. Il fondatore di Emergency viene ricordato sui social da tantissime persone. Tra questi l'ex presidente del Consiglio Gentiloni, attuale commissario europeo, che scrive "#GinoStrada, una vita esemplare. Di amore e di lotta. Una grande eredità. #Emergency"

Dello stesso tono il tweet del ministro della Salute Roberto Speranza: Difendere l’uomo e la sua dignità sempre e dovunque. Questa la lezione più bella di Gino Strada che non dobbiamo dimenticare mai. La mia vicinanza ai suoi cari e a tutta

@emergency_ong

Difendere l’uomo e la sua dignità sempre e dovunque. Questa la lezione più bella di Gino Strada che non dobbiamo dimenticare mai.

La mia vicinanza ai suoi cari e a tutta @emergency_ong — Roberto Speranza (@robersperanza) August 13, 2021

Anche Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef ricorda il fondatore di Emergency: Vicinanza a @cecilia_strada e a tutto il team di @emergency_ong Se ne va un grande protagonista dei nostri tempi. #GinoStrada @UNICEF_Italia

Vicinanza a @cecilia_strada e a tutto il team di @emergency_ong Se ne va un grande protagonista dei nostri tempi. #GinoStrada @UNICEF_Italia — Andrea Iacomini (@Andrea_Iacomini) August 13, 2021

Al coro si uniscono anche Paola Taverna del M5S e il sindaco di Napoli De Magistris. Secondo la senatrice con Strada se ne va "una gran bella persona, un uomo che ha dedicato la propria vita al prossimo, ai più deboli, alle persone in difficoltà in tutto il mondo. L'opera della sua Emergency continuerà ora anche in suo nome". Per De Magistris "Con Gino Strada perdiamo un lottatore per i diritti umani, un combattente per la giustizia, una persona che con la sua competenza e la sua umanità si è sempre battuta per i più fragili per costruire ponti di

fratellanza universale".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Agosto 2021, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA