Non risponde al telefono: Roberto trovato morto nel campo, dramma nel Veneziano

Non lo vedono rincasare: lo trovano morto nel campo che coltivava. La tragedia si è consumata l'altro giorno a Concordia Sagittaria (Venezia) dove ha perso la vita Roberto Falcomer. Aveva solo 51 anni e tanta voglia di lavorare. La passione per la terra lo portava spesso in quel campo a due passi dal centro di Concordia che aveva coltivato. Ed è lì che Falcomer l'altro giorno è arrivato come sempre per mettersi al lavoro. Non vedendolo rincasare i familiari si erano preoccupati. Un'assenza che aveva subito fatto scattare l'allarme. Così quando lo hanno chiamato al telefono, non ricevendo alcuna risposta, sono andati proprio nel campo che Roberto coltivava. Lo hanno trovato lì, riverso.

L'allarme

Subito è stato lanciato l'allarme che ha permesso l'arrivo dei sanitari del 118.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 11:41

