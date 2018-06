Morta Naika Satta, la maga delle unghie vittima di un incidente stradale insieme all'amico Alberto

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, considerata lae dei look stravaganti. Aveva 34 anni ed è rimasta vittima insieme all'amico, 24 anni, di un terribile incidente stradale avvenuto all'alba nel Sud della Sardegna, a Sanluri Stato, mentre erano a bordo di una Fiat 500.La donna era nata ad Oristano ma risiedeva a Castellamonte in provincia di Torino. Resta invece ricoverato nell'ospedale di San Gavino l'altro giovane che era a bordo della Fiat 500, Andrea Figus, 20enne di Sanluri. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco, il 118 e i Carabinieri del Nucleo radiomobile e della Stazione di Sanluri per i rilievi del caso.