Moreno Galliani, scomparso da martedì: ritrovata l'auto, ma del 66enne imprenditore non c'è traccia

È scomparso nel nulla da martedì pomeriggio e, a 48 ore di distanza, è stata rinvenuta la sua auto nei pressi di una scarpata. Di Moreno Galliani, 66enne imprenditore di Capannori (Lucca), non c'è però traccia.

L'uomo, titolare di tre concessionarie di auto Opel Autotecnica, due giorni fa aveva spiegato alla famiglia di volersi recare nella sua concessionaria di Borgo a Buggiano (Pistoia). Da quel momento, però, non si è saputo più nulla di lui e la figlia, non riuscendo neanche a mettersi in contatto, aveva deciso di denunciarne la scomparsa in serata.

Immediate le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco, che però finora non hanno dato esito positivo. Il cellulare di Moreno Galliani è stato agganciato per l'ultima volta ad una cella nella zona di Ponte Buggianese alle 13.30 di ieri, il giorno seguente alla sua scomparsa. Nel primo pomeriggio di oggi, la Ford Fiesta di colore bianco del 66enne è stata ritrovata nei pressi di una scarpata, lungo una strada sterrata in via delle Case Alte, località collinare tra i comuni di Villa Basilica e Capannori. Ma dell'imprenditore non c'è alcuna traccia.

