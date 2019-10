Monopattino elettrico, arriva la prima maxi-multa: 1079 euro

In monopattino senza patente, raffica di multe da 7mila euro

Ilsta prendendo sempre più piede in tutta, ma iniziano a fioccare anche le prime, dagli importi tutt'altro che irrisori. La prima sanzione comminata a, ad esempio, sarà ricordata a lungo da un, costretto a pagareFermato daiin corso Principe Oddone, il giovane è stato sorpreso a circolare. Una violazione degli articoli 97 e 103 del Codice della Strada, che gli costerà un importo superiore al doppio del valore dello stesso mezzo. Presentato come soluzione rivoluzionaria alla mobilità in città, il, essendo in grado di superare il limite di velocità di 6 chilometri orari.I controlli e le sanzioni suisi fanno quindi sempre più stringenti, anche se mancano dei riferimenti precisi sul loro utilizzo. Emiliano Bezzon, comandante della polizia municipale di Torino, ha infatti spiegato a La Repubblica: «Dicono che sono contrario ai monopattini elettrici, ma ho solo espresso i miei dubbi per l'incolumità di chi li utilizza e non solo. In teoria, i monopattini elettrici non potrebbero percorrere la pista ciclabile, ma circolare in strada e chi viola questa norma può essere multato. Senza contare che la maggior parte delle persone li utilizzano senza casco, ma su questo, almeno per il momento, stiamo chiudendo un occhio».