Modena, muore soffocato dalla tracolla dello zaino: cercava di scavalcare la recinzione della scuola

Soffocato dalla tracolla dello zaino mentre tentava di scavalcare la recinzione esterna di una scuola. E' morto così a Modena, un 58enne senza fissa dimora, originario della Tunisia. Diversi gli studenti dell'istituto che si sono trovati di fronte alla tragica scena. Per evitare che i giovani assistessero ai rilievi, alcune classi che affacciano sul punto della tragedia sono state spostate. Sul posto la squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi. Le indagini sono in corso.

Il corpo è stato trovato questa mattina presto, secondo una prima ricostruzione riportata da Fanpage, ma i soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Presumibilmente il 58enne è morto nella notte scavalcando la recinzione alta circa 2 metri, la dinamica dell'incidente deve comunque essere ancora chiarita. Al momento si tende ad escludere che altre persone siano collegate alla morte dell'uomo: sul corpo non sono stati trovati segni di una possibile aggressione. La salma è stata messa a disposizione della magistratura.

