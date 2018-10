Tanina, la ricostruzione del personal trainer a Chi l'ha Visto: «Mi voleva rovinare». Ma qualcosa non torna

è vivo ed è stato ritrovato. Il 35enne baunese che mancava da casa sua dalla notte del 25 luglioè stato dapprima avvistato nelle campagne di Triei il 13 ottobre e poi ha fatto ritorno a casa. Come racconta Chi l'ha Visto?Illaureato in economia e finanza, era scomparso a luglio ed è stato ritrovato grazie a un amico del padre. L'uomo ha visto il ragazzo ed ha chiamato il genitore. Il padre ha solo intravisto il figlio che poi è fuggito via. Il ragazzo dopo qualche giorno è tornato nel suo rifugio ed è stato ritrovato dalla famiglia e dalla troupe del programma.Le immagini mostrano Michele nella seconda casa di famiglia e sembra che il padre non avesse controllato nell'immobile di sua proprietà. Davanti alle telecamere della trasmissione l'uomo si commuove, mentre il ragazzo appare sconvolto e confuso. Grande la gioia dei familiari che hanno potuto riabbracciarlo.