Chi l'ha Visto? Michele si nascondeva nella seconda casa da luglio: ora la famiglia può riabbracciarlo

Era il 2001 quando la giovaneè stata brutalmente assassinata ad Arce, in provincia di Frosinone. Da allora molti sono stati i punti oscuri e mai chiariti. A Chi l'ha Visto? si ripercorre l'intera vicenda e vengono mostrate teorie che avvalorerebbero l'ipotesi secondo cui i Carabinieri abbiano cercato i tutti i modi di incastrare il padre.Il sospettato numero uno sembra essereil figlio del comandante dei Carabinieri, ma sarebbero tanti i tentativi di far ricadere la responsabilità dell'omicidio al padre. Altri indizi riportati dal programma e scoperti durante gli anni hanno fatto poi riaprire il caso.A Chi l'ha Visto? parla la figlia di, ex brigadiere che aveva rivelato di aver visto Serena in questura il giorno della scomparsa. Gli inquirenti avevano deciso di far confrontare l'uomo ed il comandante, ma il confronto non è mai avvenuto. Santino si è suicidato ed è stato ritrovato morto con un proiettile nel cuore, due giorni prima del faccia a faccia. «Veniva ricattato e messo sotto pressione e ha cercato di proteggerci, non era depresso. La mattina che è stato trovato morto era di riposo, è uscito di casa solo dopo aver ricevuto una telefonata. All'epoca nessuno prese i tabulati telefonici», dice la donna.