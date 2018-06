Bomba d'acqua su Cagliari, strade come torrenti: temporali e grandinate in tutta l'isola

Grosse difficoltà inper una fase di acuto maltempo che ha determinato anche la chiusura di alcune statali. Il forte maestrale ha portato anche violente grandinate nella zona meridionale Una bomba d'acqua è caduta su Cagliari, nel Medio Campidano, nell'hinterland e alla periferia del capoluogo. Incredibile video da via Italia a Cagliari con l'importante arteria come un torrente. Stessa situazione al Poetto con dieci centimetri d'acqua a ricoprire il manto stradale.LEGGI ANCHE ----> Temporali in arrivo su Sicilia e Calabria Si registrano numerosi allagamenti a Sanluri, Serramanna, Serrenti, Monastir, Selargius e a Pirri, ad Orroli nel Sarrabus, con strade letteralmente invase dall'acqua. Numerose le squadre dei vigili del fuoco a lavoro per allagamenti in scantinati, piani interrati, per qualche crollo e alberi abbattuti dal vento. Nessun ferito. Chiusi alcuni tratti delle strade di accesso a Cagliari. Sono a lavoro Polizia stradale, Polizia municipale, Carabinieri e squadre di operai del comune.Intanto il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di moderata criticità per rischio idrogeologico con codice arancione sui bacini idrografici dell'Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu, Montevecchio-Pishilappiu e Tirso fino alle 22 di oggi, e codice giallo sui bacini Logudoro e Gallura. L'avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico e idraulico di livello 'arancionè sui bacini dell'Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu, Montevecchio-Pishilappiu e Tirso sarà declassata a codice 'giallò dalle 22 di oggi ma rimarrà attiva sino alle 18 di domani 25 giugno.