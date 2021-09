Meteo, l'autunno 2021 sarà particolarmente piovoso: ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane

L'autunno 2021 potrebbe essere particolarmente piovoso. Se già normalmente in autunno aumentano le precipitazioni rispetto alle altre stagioni dell'anno, questo potrebbe essere particolarmente violento. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo e di AccuWeather infatti, nel corso della stagione potrebbero esserci numerosi episodi alluvionali.

Il forte caldo dell'estate continuerà ancora per il mese di settembre con temperature medie di 4-5 gradi superiore alla media, e questo sarà da carburante per lo scatenarsi di fenomeni piovaschi particolarmente violenti. A conferma di ciò ci sono le proiezioni del Centro Europeo e di AccuWeather che pongono l'attenzione in particolare sull'Italia per il serio rischio di eventi alluvionali. A risentire maggiormente della situazione saranno principalmente le regioni del Nord.

Secondo gli esperti quest'anno potrebbe tornare anche la Niña, ovvero un raffreddamento della temperatura delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centrale ed orientale. Questo raffreddamento influenza tutto il clima mondiale solitamente incrementando le perturbazioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 19:40

