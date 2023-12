Nato con una malattia al cuore, Mattia Gabriele non ce la fa e muore durante le feste di Natale: aveva solo 4 anni

di Redazione Web

Il cuore coraggioso del piccolo Mattia Gabriele Micarone ha smesso di battere dopo una strenua lotta quotidiana contro una cardiopatia congenita. Il bambino, che tristemente non è riuscito a superare i quattro anni di vita, è deceduto presso l'ospedale di Pescara. Il personale medico, che si è dedicato amorevolmente a lui durante tutto il suo percorso, ha assistito il bambino fino all'ultimo istante.

I funerali di Mattia Gabriele sono previsti per oggi 28 dicembre alle 16 presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, situata in via Vespucci. A piangere la perdita del piccolo sono i suoi genitori Simone e Roberta, il fratellino Carlo, i nonni Carlo, Lisa, Manuela, William, Patrizia e Pasqualino, gli zii Fulvia ed Eliberto, e i cugini Carlotta e Alessandra.

La famiglia, in lutto per la prematura scomparsa del loro amato Mattia Gabriele, ha ricevuto il conforto di numerosi parenti e amici, che si sono uniti a loro nella camera ardente presso l'ospedale. Messaggi di cordoglio e solidarietà hanno inoltre pervaso i social, testimoniando il dolore condiviso di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere questo piccolo guerriero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 13:39

