Matrimonio con drone in piazza San Marco: finisce con una multa da 300 euro

VENEZIA - Duebloccati in, a distanza di mezz'ora uno dall'altro. Ieri mattina all'ombra del campanile i vigili urbani sono intervenuti due volte per fermare il volo degli apparecchi sulla piazza eNel primo caso si trattava di une il drone serviva a scattare immagini e riprendere scene dall'alto del lieto evento. Ad interrompere la festa non sono stati solo i vigili urbani, ma anche gli uomini della Digos, dato che Piazza San Marco è una zona sensibile in cui resta alto l'allerta contro il terrorismo. E' vietato far volare marchingegni non autorizzati in tutto centro storico, ma tra la basilica e il