Matilde, la liceale 14enne morta dopo una lunga malattia: tutto il paese in lacrime al funerale

FERMO - È una città sgomenta e piena di dolore quella che ha dato l’ultimo saluto a, la quattordicenne morta domenica sera dopo una malattia che non le ha lasciato scampo. I funerali della ragazza si sono tenuti martedì in Duomo anelle Marche. Studentessa modello, Matilde lascia due fratelli più piccoli.Era iscritta al quarto ginnasio, sezione b, del Liceo classico Annibal Caro. Gli ultimi mesi di vita li ha passati a casa, ma, finché ha potuto, ha frequentato le lezioni insieme ai suoi compagni, che ora faticano ad accettare di non rivederla più. Una tragedia che ha colpito una famiglia conosciuta e stimata in città. Genitori e zia insegnanti, prima di scegliere il classico, Matilde ha frequentato la scuola media Da Vinci.