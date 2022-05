Massimo Ranieri dimesso dall'ospedale: si è rotto una costola cadendo sul palco del teatro Diana video

Dopo una notte di ricovero è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli Massimo Ranieri: il cantante, 71 anni, ha firmato per lasciare l'ospedale ed è tornato a casa.

Massimo Ranieri, come sta dopo la caduta dal palco: notte passata in ospedale

Ieri sera l'incidente nel teatro Diana che ha tenuto con il fiato sospeso i sue fan: durante lo show “Sogno e son desto”, Ranieri è caduto mentre percorreva gli scalini che lo portavano dal palco alla sala per un incontro ravvicinato con il pubblico. L'incidente gli ha provocato, come ha reso noto la direzione sanitaria dell’ospedale, una frattura alla VII costola di destra. Gli esami eseguiti in ospedale non hanno evidenziato la presenza di altre lesioni, il dolore può essere controllato con antinfiammatori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 18:39

