Massimo Ranieri, come sta dopo la caduta dal palco: notte passata in ospedale

Massimo Ranieri sta bene, ha passato una notte tranquilla all'ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato ricoverato ieri sera. Arrivano gli aggiornamenti dal manager dell'artista Marco De Antoniis. Grandissimo spavento ieri e una costola rotta per la caduta di Massimo Ranieri scendendo la scala che porta dal palco alla platea, poco dopo l'inizio del suo concerto al Teatro Diana, mentre cantava il terzo pezzo in scaletta, uno dei suoi successi, 'Vent'anni'. Oggi potrebbe anche essere dimesso, secondo quanto trapela dal suo staff ma si attendono le valutazioni dei medici del Cardarelli. I fan e i famigliari possono tirare un sospiro di sollievo.

Massimo Ranieri come sta?

La direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera fa sapere che il paziente è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido. Gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla VII costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni.

Cosa è successo?

Il cantattore, 71 anni compiuti lunedì scorso, è caduto dal palco durante «Sogno e son desto», il suo spettacolo dei record. Come di consueto, Ranieri stava per sedersi sugli scalini che dal palco conducono alla sala per raccontarsi al pubblico che lo acclamava, quando deve aver messo male un piede, cadendo a terra, tra il mormorio spaventato dei presenti. Il cantante, rimasto a terra a lungo, è stato soccorso dagli operatori del 118 e portato al Cardarelli dove è ricoverato. «Tanto spavento ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente. Una costola rotta e un buono stato generale ma rimane sotto osservazione», riferiscono all'ANSA dal suo staff.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 11:01

