Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragico caso di omicidio suicidio ieri sera nel vicentino, in una casa di, dove un uomo di 58 anni avrebbe ucciso la moglie di 56, per poi togliersi la vita: entrambi sono stati trovati impiccati. A dare l’allarme è statodella coppia, che tornando a casa nella villetta in via Moscardina ha rinvenuto i cadaveri dei genitori.Alla base del terribile gesto, secondo le prime ipotesi, ci sarebbe un accordo,: i carabinieri di Bassano del Grappa stanno indagando per ricostruire la vicenda e i motivi che hanno portato alla morte della coppia. Il pm di turno, nelle prossime ore, richiederà probabilmente l’autopsia sui corpi per saperne di più sulle cause della morte e aiutare le forze dell’ordine a verificarne la dinamica.