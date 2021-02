San Valentino tragico: Marika esce di strada con l'auto e muore a 26 anni

San Valentino di sangue sulle strade del Nord della ciociaria. Questa sera, poco dopo le 20, al km 68 della via Casilina in territorio di Ferentino, all'altezza della località conosciuta come la Curva della Casa Stregata, una ragazza di 26 anni di Ceccano, Marika Donnarumma, è deceduta a causa di un grave incidente stradale proprio in prossimità della curva.

Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Ferentino e dei colleghi della Compagnia di Anagni, la ragazza che viaggiava da sola a bordo di una Hunday è finita fuori strada rimanendo incastrata nell'auto. La notizia è riportata da Il Messaggero.

