di Pasquale Guardascione

Sabato 21 Dicembre 2019, 16:47

Il lago d'Averno è esondato in più punti invadendo le campagne circostanti nella zona ai piedi della Domitiana. Il canale di collegamento con il mare ostruito e le piogge di queste ore hanno fatto alzare il livello delle acque che sono esondate sia nella zona nei pressi la Grotta di Cocceio che quella ai piedi del Tempio di Apollo.Ma le acque hanno superato la banchina anche in altri puntI lungo il percorso circumlacuale che in alcuni tratti è un misto di fango e acqua.Inoltre, proprio ai piedi del Tempio di Apollo questa mattina qualcuno ha sversato dei rifiuti che sono tutt'ora lì in bella mostra messi a ridosso della banchina e vicino ai canneti.