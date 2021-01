Maltempo, Brennero bloccato per neve: Tir in coda per chilometri

Il Brennero risulta attualmente bloccato a causa di forti nevicate sul versante austriaco del valico. Le autorità austriache - apprende l'ANSA - hanno temporaneamente chiuso il confine in ingresso per poter liberare l'autostrada dalla neve accumulata.

Sul versante italiano il traffico pesante viene fermato a Vipiteno alla Sadobre, ma ci sono già alcuni chilometri di tir in coda verso il confine che in alcuni casi hanno anche invaso la seconda corsia, mandando così in tilt anche il traffico leggero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA