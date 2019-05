Ha un malore in strada e muore: passanti e turisti scattano foto e selfie davanti al cadavere

Martedì 28 Maggio 2019, 17:40

È morto in strada davanti ad un gruppo di passanti e turisti: e questi ultimi, davanti a quell’uomo in fin di vita sotto i loro occhi, hanno pensato bene di scattare foto e selfie. È successo a Verona, precisamente vicino alla: l’uomo, 55 anni, ha avuto un malore ed è piombato a terra.Come riporta il Corriere del Veneto, il 55enne aveva scavalcato un cancello per dirigersi sulle scale che portano dai muraglioni del ponte fino al fiume: dopo aver superato il cancello, si è sentito male ed è crollato sul selciato. Alcuni passanti hanno subito allertato il 118, ma quando è arrivata l’ambulanza ha dovuto fare i “dribbling” tra i passanti che stavano scattando foto con i loro smartphone.È servito l’intervento delle forze dell’ordine per sfollare il gruppo di curiosi. I medici per più di un’ora hanno poi tentato di salvargli la vita, ma invano: da alcuni documenti trovati nel baule del suo scooter, gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità.