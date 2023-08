Caldo Killer, malore improvviso mentre vendemmia sotto il sole: bracciante muore a 37 anni

di Redazione Web

Il caldo killer miete un'altra vittima. Un bracciante di 37 anni si è accasciato al suolo poco prima delle 14 in un vigneto di Cazzago San Martino, in Franciacorta, mentre raccoglieva grappoli d'uva sotto il sole cocente, con la colonnina di mercurio che segnava 38 gradi.

L'uomo, di origini romene, è morto nel periodo più importante per le aziende vinicole: la vendemmia. L'ultima vittima del caldo viveva a Rovato e da anni si occupava di lavori in agricoltura (vendemmia, potature) per un'impresa a conto terzi della zona. Non era un lavoratore occasionale come i tanti in arrivo dall'Est Europa per il periodo della vendemmia.

Caldo Killer, bracciante muore durante la vendemmia

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze dei colleghi, l'uomo si è accasciato a terra e non si è più ripreso.

Inutile l'intervento dei soccorsi con l'elisoccorso del 118, sul posto sono giunti anche i carabinieri, i sanitari di Asst Franciacorta che avranno il compito di chiarire le cause del decesso.

Proprio per questo motivo è stata disposta l'autopsia che verrà svolta nella giornata di domani.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 21:03

