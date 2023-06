Lula e la visita in Italia: «Ho mangiato poco e male: porzioni piccole e troppo sofisticate»

di Redazione web

Lula è stato in Italia per un viaggio istituzionale. A Roma il presidente del Brasile ha incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Tornato a Brasilia Lula ha bocciato la nostra cucina (e anche quella francese) facendo scoppiare una sorta di "caso" internazionale.

Si sdraia sul tettuccio dell'auto che sfreccia in tangenziale: «Un gioco per festeggiare la maturità» VIDEO

«Porzioni ridotte, troppo piccole»

Lula si è detto per nulla soddisfatto verso quanto è stato servito durante i pranzi e le cene con i presidenti Mattarellaal Quirinale e Macron all'Eliseo. Lula si è lamentato per le porzioni ridotte, troppo piccole, dei piatti preparati dagli chef italiani e francesi e anche per la sofisticatezza delle portate, definita eccessiva per un palato “popolare” come il suo.

«Talvolta non capisci neppure di cosa si tratta»

«Tutto è molto sofisticato, e talvolta non capisci neppure di cosa si tratta» ha detto Lula.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA