Leggo18. Cantanti, attori e vip: una valanga di videoauguri 2.0

di Ilaria Del Prete

Se ti chiami Leggo the social press non c'è nulla che possa farti più felice, nel giorno del tuo 18esimo compleanno, del ricevere una valanga di notifiche, decine e decine di videomessaggi inviati da amici vecchi e nuovi con un unico scopo: festeggiare insieme un traguardo storico nella vita di un giornale così come in quella delle persone.

Ci sono gli auguri dei sindaci di Roma, Virginia Raggi, e Milano, Beppe Sala, le due città in cui Leggo è presente con la sua versione cartacea, e del magistrato Raffaele Cantone e del Rettore dell'Università Federico II di Napoli Gaetano Manfredi, segno che la free press rappresenta sempre più un punto di riferimento anche per le istituzioni.

Si continua con le signore della tv, da Barbara D'Urso con il suo Carmelita smack a Caterina Balivo, da Eleonora Daniele a Paola Saluzzi passando per Anna Falchi, Alba Parietti e Nancy Brilli, ormai parte della nostra famiglia. Le amiche Selvaggia Lucarelli e Diletta Leotta, Paola Minaccioni e Ingrid Muccitelli, Monica Marangoni e Catena Fiorello, Paola Ferrari e Annie Mazzola, Francesca Barra e Giorgia Rossi.

Ci lusinga l'augurio di lunga vita da parte di Roberto D'Agostino dalle segrete stanze di Dagospia. Così come quello della collega Francesca Brienza e dello chef stellato Heinz Beck.

Gli uomini dello spettacolo non sono da meno: gli auguri di Max Giusti valgono per quattro, grazie alle sue imitazioni, e anche Lillo e Greg, Ficarra e Picone, Paolo Belli, Lino Guanciale, il Trio Medusa e gli Actual ci strappano un sorriso, come anche Rocco Siffredi. E poi ci sono Pierluigi Pardo e Salvo Sottile, Filippo Bisciglia e Red Ronnie, Stefano Fresi e Massimiliano Bruno, Enrica Guidi, Enzo De Caro e Luca Bizzarri, Ricky Memphis, Marco Presta e Antonello Dose, il teen idol Luca Murphy e il regista Roan Johnson. Gli sportivi Massimiliano Rosolino, Giusy Versace, Patrizio Oliva, Elisa Di Francisca.

Auguri in musica da Sergio Caputo, che anche dall'estero grazie all'app Leggo Digital ci segue, e dei colleghi Luciano Ligabue, Piotta, Renzo Rubino, i Boomdabash, Max Pezzali, Marco Conidi, gli Ex Otago, Edoardo Bennato e in quota rosa Emanuela Dolcenera.

A tutti, non possiamo che dire un sentito grazie, con la promessa di continuare a lavorare per meritare la stima e l'affetto di ognuno.



