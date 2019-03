Sono due i feriti gravi finiti in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce durante gli contri tra tifosi nel pre-partita Lecce-Pescara del campionato di serie B in corso stasera allo stadio "Via del Mare". Le due tifoserie sono entrate in contatto all’altezza dello svincolo per Squinzano, sulla statale Brindisi-Lecce che è stata per il momento interdetta al traffico veicolare. Sul posto sono confluite le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso che hanno trasportato in ospedale due tifosi pescaresi le cui condizioni sarebbero gravi.

Ma si sono registrati anche numersosi contusi e auto danneggiate. Lo scontro è avvenuto al chilometro 19 della SS 613, all'altezza di Squinzano dove un fumogeno lanciato dai tifosi giallorossi avrebbe colpito il pullman del Pescara che avrebbe quindi preso fuoco. Sul posto sono giunti oltre ai mezzi di soccorso anche Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Lecce e Brindisi. Solo adesso i 160 tifosi che erano a bordo di due pullman stanno arrivando allo stadio dove è in corso la partita. La tensione tra le due tifoserie si era registrata anche la gara d’andata quando i tifosi abruzzesi avevano teso un’imboscata ai giallorossi all’altezza di Francavilla.

Ultimo aggiornamento: 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA