Lecce, 90enne muore mentre aspetta il suo turno per votare

Morto un uomo di 90 anni colpito da un malore mentre era in fila per entrare nella cabina allestita nel seggio elettorale. La tragedia è avvenuta a Carmiano, in provincia di Lecce, dove sono in corso le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale commissariato dal 2019.

L'anziano è stato subito soccorso dai presenti e poi dal personale del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Le operazioni elettorali sono state interrotte per alcune ore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 20:17

