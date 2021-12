Istat, doppio calo di nascite negli ultimi 9 mesi: 12.500 in meno rispetto al 2020

Dodicimila e 500 nascite in meno negli ultimi 9 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo 2020. A rivelarlo è l'Istat che comunica un calo quasi doppio rispetto a quanto osservato tra gennaio e settembre 2019. Lo rileva l'Istat segnalando che «tale forte diminuzione è da mettere in relazione al dispiegarsi degli effetti negativi innescati dall'epidemia da Covid-19, che nel solo mese di gennaio 2021 ha fatto registrare il maggiore calo di sempre (quasi 5mila nati in meno, -13,6%)».

Leggi anche - Lucca: non respira più, neonato di un mese morto tra le braccia di mamma

Prosegue dunque quest'anno la tendenza negativa del 2020, quando i nati furono 404.892, 15mila in meno rispetto al 2019. Il numero medio di figli delle donne di cittadinanza italiana nel 2020 è stato pari a 1,17. Si tratta del numero più basso di sempre. Dal 2008 le nascite sono diminuite di 171.767 unità (-29,8%). Il calo è attribuibile per la quasi totalità alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani (316.547 nel 2020, oltre 163mila in meno rispetto al 2008). Dal 2012 al 2020 sono diminuiti anche i nati con almeno un genitore straniero (quasi 19mila in meno) che, con 88.345 unità, costituiscono il 21,8% del totale dei nati, oltre 4mila in meno solo nell'ultimo anno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA