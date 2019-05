“Io Rollo”, il gadget antiproibizionista della candidata consigliera

Maria Lucia Rollo è candidata consigliera a Lecce, nella lista di Sinistra Comune per Mario Fiorella sindaco. E per promuovere la sua candidatura ha pensato bene di giocare con il suo cognome, in un periodo di forti polemiche e dibattito sulla cannabis - light o meno -. Invece dei soliti santini, ha stampato il suo nome su pacchetti di cartine per rollare sigarette, specificando "Io voto Rollo Maria".



La sua iniziativa, certamente originale, è destinata a non passare inosservata. Lunedì 13 Maggio 2019, 21:25

