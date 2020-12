Violento frontale tra due auto, un pensionato morto sul colpo, grave un 48enne Foto

Un uomo di 80 anni, Mario Vesentini, è morto ed un altro, 48enne, è rimasto ferito in modo grave nell'incidente avvenuto poco dopo le 13,30 a Belfiore veronese, in via Zerpa. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 di Verona con l'elicottero ed un'ambulanza, assieme ai vigili del fuoco ed alla Polizia Stradale.

Nello scontro tra due auto uno degli automobilisti ha perso la vita sul colpo mentre l'altro è stato trasportato con ferite gravi all'ospedale di San Bonifacio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 23:48

