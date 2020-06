Frontale choc tra due auto nella notte, sette giovani feriti: grave una ragazza di 19 anni

Grave incidente stradale nella notte in Emilia Romagna:in uno scontro frontale tra una Mini Cooper e una Mercedes C200, all'altezza di una rotonda a Sant'Antonino di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Lo schianto è avvenuto in torno alle 2.30 di notte: la ragazza in condizioni più gravi e una, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.A indagare sulla dinamica sono i Carabinieri di Casalgrande: secondo una prima ricostruzione, a bordo della Mini Cooper viaggiavano un 21enne assolese con due ragazze di 19 anni (di cui una è quella ricovera in gravi condizioni), mentre sulla Mercedes c'erano un 25enne di Casalgrande, un 23enne e due ragazze di 18 e 19 anni. Tutti sono stati portati in ospedale.